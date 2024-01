Altai Resources Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Altai zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -33,33 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate 2,71 Prozent, wobei Altai mit 36,04 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Altai liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,25 Prozent. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Altai wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Altai bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Altai beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 100, was bedeutet, dass Altai hier als "überkauft" eingestuft wird. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.