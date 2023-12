Altagas Cum Red 5 Yr Rate A Prf Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Altagas liegt bei 64,67, was auf eine neutrale Situation hinweist, die weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 45, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) wird die Altagas derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie (27,08 CAD) um +8,36 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 26,86 CAD, was einer Abweichung von +0,82 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Altagas daher ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen über Altagas in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen in den vergangenen Wochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Altagas mit einer Rendite von 4,32 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Im Vergleich zur Branche "Gasversorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Altagas mit 12,81 Prozent ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt von -8,49 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.