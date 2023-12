Altagas Cum Red 5 Yr Rate A Prf Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Diskussionen über Altagas in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Ansichten. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Altagas in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Altagas mit einer Rendite von 4,32 Prozent um mehr als 13 Prozent darüber. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" hatte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -9,15 Prozent, wobei Altagas mit 13,47 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die durchschnittliche Aktie von Altagas in den letzten 200 Handelstagen lag bei 25,04 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,09 CAD (+8,19 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 26,89 CAD, was auf ähnlichem Niveau liegt (+0,74 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Altagas also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt für Altagas bei 58,86 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Altagas-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.