Altagas Cum Red 5 Yr Rate A Prf Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Analyse der Analysten zeigt, dass Altagas in den letzten 12 Monaten 8-mal eine positive Bewertung erhalten hat, während 0-mal eine neutrale und 0-mal eine negative Bewertung vergeben wurde. Langfristig wird dem Unternehmen von institutioneller Seite aus ein positives Rating zugeschrieben. Auch in aktuellen Berichten wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft. Die Analysten prognostizieren eine Kursentwicklung von 15,88 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 33,5 CAD. Insgesamt wird das Unternehmen von institutionellen Analysten positiv bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" hat Altagas eine Rendite von 13,87 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gasversorgungsunternehmen" konnte das Unternehmen eine deutlich bessere Rendite erzielen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird das Rating in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass Altagas eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität hervorruft. Dies führt zu einer positiven Einschätzung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung deutet hingegen auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Altagas-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Bewertung für Altagas basierend auf dem RSI.