Altagas Cum Red 5 Yr Rate A Prf Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet kann maßgeblich zur Einschätzung einer Aktie beitragen. Bei Altagas zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Altagas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,87 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche hat Altagas eine Outperformance von +22,09 Prozent gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Hier haben unsere Analysten festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare zu Altagas positiv ist. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altagas-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Altagas.