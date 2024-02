AltagasPref U Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktienanalyse von Altagas zeigt eine positive Entwicklung des Kurses. Der aktuelle Kurs von 28,25 CAD liegt 8,49 Prozent über dem GD200 von 26,04 CAD, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 27,81 CAD und zeigt mit einem Abstand von +1,58 Prozent ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhält Altagas eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Kurzfristig ergibt sich innerhalb eines Monats eine positive Einschätzung, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Kursprognose von 33,5 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 18,58 Prozent, was die positive Einschätzung der Analysten bestätigt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Altagas mit 13,87 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -8,32 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien und auch am Meinungsmarkt überwiegend positive Meinungen zu Altagas geäußert wurden. Dadurch ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Altagas aufgrund der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, des Branchenvergleichs und des Anleger-Sentiments als "Gut" bewertet.