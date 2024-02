AltagasPref U Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. In Bezug auf die Altagas-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 12 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 47,18, was bedeutet, dass die Altagas-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Altagas.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche konnte Altagas in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,09 Prozent erzielen, während die Branche im Durchschnitt um -8,22 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor konnte Altagas mit einer Überperformance von 22,09 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 26,09 CAD für die Altagas-Aktie. Mit einem Schlusskurs von 28,73 CAD am letzten Handelstag liegt die Aktie um +10,12 Prozent über dem Durchschnitt und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (27,83 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Altagas also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt Altagas interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

