AltagasPref U Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktie von Altagas hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 27,2 CAD liegt 1,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine neutrale kurzfristige Einschätzung ergibt. Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +8,76 Prozent, was eine gute Einstufung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 72,93 überkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 46, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zur Durchschnittsrendite von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Altagas mit einer Rendite von 4,32 Prozent eine starke Performance gezeigt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von -9,36 Prozent, wobei Altagas mit 13,68 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Altagas ist ebenfalls positiv, wie die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert lassen auf eine gute Anleger-Stimmung schließen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.