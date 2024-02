AltagasPref U Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining":

Altagas-Aktie: Gut positioniert trotz negativer Stimmung

Der Aktienkurs von Altagas hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 13,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -8,22 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,09 Prozent im Branchenvergleich für Altagas. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor konnte Altagas mit einer Rendite von -8,22 Prozent im letzten Jahr um +22,09 Prozent über dem Durchschnitt punkten. Diese starke Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Altagas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 26,09 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 28,73 CAD, was einem Unterschied von +10,12 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt (27,83 CAD) liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (+3,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Altagas also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altagas-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu wird die Aktie auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Altagas.

Insgesamt zeigt sich, dass Altagas trotz negativer Stimmung und gemischter Signale aus verschiedenen Analysen gut positioniert ist.