AltagasPref U Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Diskussionen über Altagas auf Social-Media-Plattformen geben momentan ein klar positives Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Meinungen geäußert, und auch die besprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Altagas in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Vergleicht man den Aktienkurs von Altagas mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Versorgungsunternehmen", so liegt die Rendite von Altagas mit 4,32 Prozent um mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Gasversorgungsunternehmen" betrug die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -9,15 Prozent, wobei Altagas mit 13,47 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Altagas-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 25,04 CAD. Der letzte Schlusskurs lag bei 27,09 CAD (+8,19 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 26,89 CAD liegt nur geringfügig unter dem letzten Schlusskurs (+0,74 Prozent), wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält. Bei der kurzfristigeren Analysebasis wird jedoch eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Altagas-Aktie waren alle 8 Einstufungen als "Gut" bewertet. Auch für den vergangenen Monat ergab sich ein positives Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32,13 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 18,59 Prozent steigen könnte. Somit erhält Altagas insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.