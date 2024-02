AltagasPref G Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Altagas im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Altagas. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Altagas-Aktie hat einen Wert von 17, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 50,8, was Altagas als "Neutral" einstuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Altagas.

Altagas erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 8 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Innerhalb eines Monats liegen 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (33,5 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,58 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Altagas erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Altagas mit einer Rendite von 13,87 Prozent mehr als 22 Prozent darüber. Die "Gasversorgungsunternehmen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,32 Prozent. Auch hier liegt Altagas mit 22,19 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.