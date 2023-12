AltagasPref G Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Analysteneinschätzung für Altagas in den letzten 12 Monaten war überwiegend positiv, mit 8 Gut-Bewertungen und 0 Neutral oder Schlecht-Bewertungen. Langfristig erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut" von institutioneller Seite. Auch die Analyse für den letzten Monat zeigt eine überwiegend positive Einschätzung, mit 1 Gut-Bewertung und keiner Neutral oder Schlecht-Einstufung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 18,63 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 32,13 CAD festgelegt, was als positive Entwicklung bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 24,99 CAD liegt und der Aktienkurs bei 27,08 CAD um +8,36 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 26,86 CAD, was einer Abweichung von +0,82 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt Altagas eine überdurchschnittliche Performance, mit einer Rendite von 4,32 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 8,49 Prozent für Gasversorgungsunternehmen. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Altagas haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Während keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wurde dennoch eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.