AltagasPref G Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Altagas-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 12, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 47,18 zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Altagas-Aktie daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 26,09 CAD für die Altagas-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,73 CAD, was einem Unterschied von +10,12 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 27,83 CAD liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Altagas-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich ein wechselhaftes Bild. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 8 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt ein durchweg positives Bild mit 8 "Gut"-Bewertungen. Kurzfristig liegen 2 positive Einschätzungen vor, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel von 33,5 CAD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 16,6 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Altagas-Aktie somit ein durchweg positives "Gut"-Rating basierend auf verschiedenen Analysemethoden.