AltagasPref G Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktienanalyse von Altagas zeigt, dass von insgesamt acht Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten alle acht Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dies bedeutet ein durchschnittliches Rating von "Gut" für das Wertpapier. Innerhalb eines Monats gab es eine "Gut"-Bewertung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Einstufungen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin positiv bewertet wird. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 32,13 CAD, was einen potenziellen Anstieg um 18,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (27,2 CAD) bedeutet. Somit ergibt sich eine Empfehlung, die Aktie weiterhin als "Gut" einzustufen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine positive Bewertung von Altagas in den letzten beiden Wochen. Die überwiegend positiven Themen rund um das Unternehmen haben zu einer positiven Anleger-Stimmung geführt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Altagas mit einer Rendite von 4,32 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 14 Prozent über der Branchenrendite liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -9,36 Prozent, während Altagas eine Rendite von 13,68 Prozent verzeichnen konnte. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 27,2 CAD um +1,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Hingegen liegt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,76 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht für Altagas.