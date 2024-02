AltagasPref G Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Altagas hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 13,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -8,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,09 Prozent im Branchenvergleich für Altagas. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,22 Prozent, wobei Altagas um 22,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Altagas ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für die Altagas-Aktie sind ebenfalls positiv, da in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 "Gut"-Bewertungen abgegeben wurden. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen, was auf ein insgesamt positives Bild hindeutet. Kurzfristig liegen innerhalb eines Monats 2 "Gut"-Einschätzungen vor, was dazu führt, dass die Aktie aktuell ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 33,5 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,6 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 28,73 CAD bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen und des Kursziels ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung für Altagas.

Der Relative Strength Index (RSI) der Altagas-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein weiteres "Gut"-Rating für Altagas.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger Einfluss auf die Aktienkurse haben. Eine Analyse der sozialen Plattformen hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Altagas positiv war. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft, was zu einem positiven Befund für Altagas führt.

