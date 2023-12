AltagasPref E-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Altagas hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 4,32 Prozent erzielt, was 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Gasversorgungsunternehmen liegt. Die Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -9,36 Prozent. Analysten haben die Altagas-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Mal als "Gut" eingestuft. Kurzfristig erhielt die Aktie innerhalb eines Monats 1 "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 32,13 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 18,11 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 27,2 CAD entspricht. Die Anleger-Stimmung wurde in den letzten beiden Wochen als positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Altagas-Aktie derzeit bei 72,93 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Beim RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, wird die Aktie als neutral angesehen. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Altagas-Aktie erhielt eine positive Bewertung in Bezug auf ihre vergangene Performance und die Einschätzungen der Analysten. Die Anleger-Stimmung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Unternehmens führt.