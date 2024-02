AltagasPref E Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktie von Altagas hat in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 26,09 CAD geschlossen. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 28,73 CAD, was einem Unterschied von +10,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 27,83 CAD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+3,23 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Altagas erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, wie aus den Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Kommunikation im Internet zeigt auch interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch gibt es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzung für die Altagas-Aktie ist überwiegend positiv. Von insgesamt 8 Analystenbewertungen waren 8 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Innerhalb eines Monats liegen 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor.

Zusammenfassend ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 33,5 CAD, was ein Aufwärtspotential von 16,6 Prozent darstellt. Somit erhält Altagas ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.