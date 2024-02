AltagasPref E Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Altagas hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 13,87 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -8,32 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Altagas mit 22,19 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Altagas insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei das durchschnittliche Rating "Gut" ist, bestehend aus 8 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig gesehen gab es in einem Monat 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 33,5 CAD für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotential von 18,58 Prozent, was einer weiteren positiven Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Altagas ist insgesamt positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch im Meinungsmarkt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Altagas-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu lag der RSI25 bei 50,8, was bedeutet, dass Altagas weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Altagas basierend auf dem RSI.