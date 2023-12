Asana Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Asana haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird Asana insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Asana nun 20,19 USD erreicht, während der aktuelle Kurs 19,97 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 liegt derzeit bei 19,74 USD, was einen Abstand von +1,17 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Asana liegt bei 40, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 47,74, was ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau bedeutet. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Gemäß der Analysteneinschätzung ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da 3 Kaufempfehlungen, 7 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Asana liegt bei 20,55 USD, was darauf hindeutet, dass sich der Aktienkurs um 2,88 Prozent entwickeln wird, da der aktuelle Kurs bei 19,97 USD liegt. Aufgrund dieser Analyse wird Asana insgesamt mit einer "Neutral"-Einstufung bewertet.