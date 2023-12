AltagasPref B Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Altagas-Aktie wurde von insgesamt 8 Analysten bewertet, wobei alle 8 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig gesehen erhielt die Aktie innerhalb eines Monats 1 "Gut"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32,13 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 18,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (27,2 CAD) entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich eine Rendite von 4,32 Prozent für Altagas, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,36 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Altagas mit 13,68 Prozent deutlich darüber liegt. Dadurch wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate für Altagas, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Altagas-Aktie derzeit +1,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +8,76 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.