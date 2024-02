Alta Equipment Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Untersuchung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Bewertung vorgenommen werden. In Bezug auf die Alta Equipment-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 39, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,89 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt wird der RSI für die Alta Equipment-Aktie somit als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Alta Equipment von 11,29 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er -13,82 Prozent unter dem GD200 (13,1 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 11,41 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Alta Equipment daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben die Aktie der Alta Equipment in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv eingestuft, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Für die Aktie liegt das Mittel des Kursziels bei 19,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 72,72 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Alta Equipment ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Anleger-Stimmung insgesamt eine Einschätzung von "Gut".