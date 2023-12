AltaGas ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "AltaGas":

Die Diskussionen über Altagas in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Kommentare. Zudem werden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Bewertung "Gut" durch die Redaktion führt. Insgesamt wird die Aktie von Altagas somit als angemessen bewertet.

Auch das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine tendenziell positive Stimmung zu Altagas aufweist. Dieses Kriterium wird daher ebenfalls mit "Gut" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion, also der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" schneidet Altagas mit einer Rendite von 4,32 Prozent deutlich besser ab. Auch im Vergleich zur "Gasversorgungsunternehmen"-Branche liegt die Rendite von Altagas mit 12,81 Prozent überdurchschnittlich hoch. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen ebenfalls eine positive Tendenz. In den letzten 12 Monaten wurde Altagas 8-mal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 18,63 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 32,13 CAD. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".