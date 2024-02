AltaGas Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmung unter den Anlegern für Altagas ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen gab es vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die technische Analyse zeigt ein positives Bild, da der Aktienkurs einen Abstand von +10,55 Prozent zur 200-Tage-Linie hat. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird die technische Analyse daher auch als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Altagas 8-mal als "Gut" bewertet und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch das langfristige Rating aus institutioneller Sicht ist "Gut". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 15,88 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 33,5 CAD führt - auch hier wird die Entwicklung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein positives Bild, da die Altagas-Aktie als überverkauft eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für Altagas basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren, dass die Altagas-Aktie bei Anlegern und Analysten positiv bewertet wird und eine gute Entwicklung erwartet wird.