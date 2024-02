AltaGas Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Altagas-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 26,15 CAD liegt. Der Aktienkurs von 28,91 CAD liegt somit um +10,55 Prozent über dieser Linie, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 27,88 CAD, was einer Differenz von +3,69 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund also "Gut".

Im Branchenvergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Altagas mit einer Rendite von 13,87 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -9,28 Prozent. Auch im Vergleich zur "Gasversorgungsunternehmen"-Branche mit einer Rendite von -9,28 Prozent liegt Altagas mit 23,15 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Altagas-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 4 und der RSI auf 25-Tage Basis bei 40,74, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Altagas.

Die Anleger-Stimmung bei Altagas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".