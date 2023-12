AltaGas Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "AltaGas":

Die Diskussionen über Altagas in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, und auch die diskutierten Themen waren größtenteils positiv. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und bewertet die Anlegerstimmung als angemessen.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 25,04 CAD für die Altagas-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 27,09 CAD, was einer Steigerung von 8,19 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 26,89 CAD in ähnlicher Höhe (+0,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Altagas-Aktie fielen alle 8 Bewertungen positiv aus, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Auch die jüngsten Analysen bestätigen diese Einschätzung, und das durchschnittliche Kursziel von 32,13 CAD deutet auf ein Potential von 18,59 Prozent Steigerung hin, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Versorgungssektor liegt Altagas mit einer Rendite von 4,32 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -9,15 Prozent. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Altagas in den sozialen Medien, aus technischer Sicht, von den Analysten und im Branchenvergleich positiv bewertet wird.