AltC Acquisition Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analyse des Sentiments und Buzz: Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität wurden ausgewertet und ergeben folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen im letzten Monat zeigt, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Altc Acquisition-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der Altc Acquisition-Aktie beträgt derzeit 10,37 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,56 USD liegt, also auf ähnlichem Niveau (+1,83 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Altc Acquisition somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit 10,39 USD einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,64 Prozent Abweichung). Die Altc Acquisition-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe erhält Altc Acquisition auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Altc Acquisition-Aktie beträgt aktuell 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist, somit wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Altc Acquisition auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Altc Acquisition somit ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Altc Acquisition auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Altc Acquisition in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Altc Acquisition hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.