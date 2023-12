Ambarella Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Analysten bewerten die Aktie von Ambarella auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 9 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 96,79 USD, was einer Erwartung von 53,31 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 63,13 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Ambarella derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,18%. In der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstungs"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass der RSI der Ambarella bei 57,63 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 31,23 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 66,83 USD um 5,54 Prozent vom aktuellen Kurs (63,13 USD) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 54,38 USD, was einer Abweichung von +16,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ambarella damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.