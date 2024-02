Alstom PK Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI für die Alstom-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 59, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 54,81 und weist somit auch auf ein "Neutral"-Rating hin. Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -41,16 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch ergibt sich bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um den Alstom-Titel, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Dividendenrendite von 0,79 Prozent wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da sie nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein "Neutral"-Rating für die Alstom-Aktie.