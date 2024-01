Alstom PK Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Aktienkurs von Alstom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,28 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Alstom damit 15,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 0 Prozent, und Alstom liegt aktuell 15,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Alstom Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 21,03 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (11,285 EUR) um -46,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 12,21 EUR um -7,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom liegt bei 33, was ähnlich ist wie der Durchschnittwert in der Branche "Maschinen" von etwa 0 Prozent. Folglich erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Alstom bei 0,79 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt, der bei 0 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.