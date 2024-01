Alstom PK Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt war die Aktie von Alstom Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem überwiegend negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigten, dass insbesondere negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Alstom bei -15,28 Prozent und damit mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Alstom mit 15,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Alstom liegt bei 54,55, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 51,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Alstom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,97, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.