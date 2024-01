Alstom PK Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den letzten Wochen wurde bei Alstom eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Beiträgen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Alstom beträgt 0,79 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Alstom-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Relation der Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alstom überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Alstom weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die 200-Tage-Linie der Alstom verläuft derzeit bei 21,16 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 11,23 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Gleiches gilt auch für das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, welches ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund daher "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.