Alstom PK Aktie: Was könnte passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung von Unternehmen im Vergleich zu anderen. Alstom hat derzeit ein KGV von 33, während vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Alstom aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Alstom nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 0,79 Prozentpunkte (0,79 % gegenüber 0 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Das Stimmungsbild unter den Investoren und Nutzern im Internet ist ein weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Bewertung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung für Alstom insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen Berechnungen aus den sozialen Medien 8 schlechte und 0 gute Handelssignale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.