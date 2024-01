Alstom PK Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Incitec Pivot":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom beträgt derzeit 33, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche als durchschnittlich angesehen wird. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Alstom eine positive Differenz von +0,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche auf. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen für Alstom nicht eindeutig verändert, und die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als neutral eingestuft. Die steigende Aufmerksamkeit von Anlegern führt jedoch zu einer guten Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von Alstom deutlich von dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Alstom-Aktie somit eine neutrale Bewertung aufgrund der fundamentale Kriterien, der Dividendenpolitik, des Sentiments in den sozialen Medien und der technischen Analyse.

Alstom PK kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Alstom PK jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alstom PK-Analyse.

Alstom PK: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...