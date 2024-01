Alstom PK Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom beträgt derzeit 33, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche als durchschnittlich betrachtet wird. Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt, dass es weder über- noch unterbewertet ist und daher eine neutrale Einschätzung erhält.

In den sozialen Medien wurde Alstom in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral eingestuft, obwohl auch 8 konkrete negative Signale identifiziert wurden.

Die Rendite der Alstom-Aktie lag im vergangenen Jahr bei -15,28 Prozent, was bedeutet, dass sie im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche eine Unterperformance aufweist. Daher wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergab, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Dennoch erfuhr das Unternehmen eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Alstom gemischte Signale aufweist, mit einer neutralen fundamentalen Bewertung, einer schlechten Performance im Vergleich zur Branche und gemischten Stimmungs- und Diskussionsintensitätsbewertungen.