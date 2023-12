Alstom PK Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die französische Firma Alstom, ein führender Anbieter von Mobilitätslösungen, wird von Anlegern und Analysten kritisch betrachtet. Die Dividendenrendite beträgt 0,79 Prozent, was nur knapp über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik neutral. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Alstom deutlich unter der 200-Tage-Linie liegt, was als negativ eingestuft wird. Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Alstom aufgrund dieser Faktoren als schlecht bewertet.