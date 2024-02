Alstom Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Alstom wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 59,49 Punkten, was bedeutet, dass die Alstom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 50 ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird Alstom insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Alstom in sozialen Medien deuten auf eine gemischte Stimmung hin. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Unsere Analyse ergibt somit zwei schlechte Handelssignale und führt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammenfassend wird die Aktie von Alstom aufgrund der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Alstom mit einer Rendite von -15,28 Prozent über 15 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Alstom ebenfalls mit 15,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs bewertet Alstom als "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 19,23 EUR, während der Kurs der Aktie bei 11,44 EUR um -40,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,55 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".