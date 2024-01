Alstom Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Anlegerstimmung gegenüber Alstom hat sich in den letzten Tagen überwiegend negativ entwickelt, wie eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Insgesamt gab es zwei positive und acht negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs einen Abstand von -46,93 Prozent zur 200-Tage-Linie hat und somit ebenfalls als schlecht eingestuft wird. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -8,33 Prozent, was erneut auf ein schlechtes Signal hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet an, dass Alstom aktuell überkauft ist, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Lediglich in Bezug auf den RSI25 wird das Wertpapier neutral eingestuft. Zusammenfassend erhält die Alstom-Aktie in allen analysierten Bereichen eine schlechte Bewertung.