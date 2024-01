Alstom Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über eine Aktie. Bei Alstom zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was die neutrale Bewertung bestätigt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industriesektors liegt die Rendite von Alstom um mehr als 15 Prozent darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Alstom eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine gute Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einem schlechten Rating in dieser Kriterium führt. Insgesamt erhält Alstom von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein gutes Rating.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom mit einem Wert von 33,97 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.