Alstom Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Alstom: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Der aktuelle Wert des KGV von Alstom liegt bei 33,97, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alstom bei 20,52 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,315 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von -44,86 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 12,02 EUR um -5,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Alstom in den letzten 12 Monaten bei -15,28 Prozent liegt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Sektor-Aktien liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Alstom mit einer Performance von -15,28 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Alstom nur geringfügig höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, mit einem Unterschied von 0,79 Prozentpunkten (0,79 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse der Alstom-Aktie, dass sie in verschiedenen Bereichen wie dem KGV, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und der Dividendenpolitik gemischte Bewertungen erhält, was auf eine durchschnittliche bis schwache Performance hinweist.