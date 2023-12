Alstom Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Alstom: Aktienanalyse und Bewertung

Alstom hat in Bezug auf die Dividendenrendite einen Wert von 0,79 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein variabler Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Alstom eine Performance von -15,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, zeigt sich eine Underperformance von -15,28 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, wobei Alstom um 15,28 Prozent darunter lag. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von Alstom wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Rate der Stimmungsänderung für Alstom zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 21,47 EUR für den Schlusskurs der Alstom-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,205 EUR, was einem Unterschied von -43,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (12,3 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Alstom-Aktie in der einfachen Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Neutral".