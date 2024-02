Alstom Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Alstom: Aktienanalyse und Bewertung

Alstom hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,79 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein volatiler Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Alstom-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -15,28 Prozent erzielt, was 15,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt 0 Prozent, und Alstom liegt derzeit 15,28 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 19,02 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,79 EUR liegt, was einer Abweichung von -38,01 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Alstom eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 11,65 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs bei 11,79 EUR in ähnlicher Höhe liegt (+1,2 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Alstom basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Stimmungsbild bezüglich Alstom hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Alstom in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.