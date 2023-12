Alstom Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alstom wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 41,83 Punkten, was darauf hinweist, dass Alstom weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Alstom weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Alstom bei 12,18 EUR und ist damit -0,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -42,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Alstom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,97 auf, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "Maschinen" liegt das KGV jedoch auf ähnlichem Niveau. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Alstom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,28 Prozent erzielt. Im Durchschnitt performten ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche um 0 Prozent, was bedeutet, dass Alstom im Branchenvergleich eine Underperformance von -15,28 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Alstom mit -15,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.