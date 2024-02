Alstom Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Anlegerdiskussionen über Alstom in den sozialen Medien geben derzeit kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zwei Handelssignale ergeben ein Bild von 0 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Alstom bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Alstom in den sozialen Medien. Demzufolge erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Alstom deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alstom-Aktie hat einen Wert von 80, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 56,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Alstom.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom liegt bei einem Wert von 33, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Alstom damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.