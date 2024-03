Alstom Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Alstom nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Alstom daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom liegt bei 33, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Alstom eingestellt waren. Zwei Tage waren positiv, zehn Tage waren negativ und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Alstom daher als "Schlecht" eingestuft. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was ebenfalls zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt erhält Alstom von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Alstom aktuell 0, was eine positive Differenz von +0,79 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie als "Neutral" bewertet.