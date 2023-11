Alstom Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Technische Analyse: Die Alstom-Aktie liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen Unterschied nach unten. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Alstom liegt über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Maschinenbranche. Daher wird die Dividendenpolitik mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Anleger: In den sozialen Medien wurden Alstom in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, daher wird dieser Punkt positiv bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert und hat an Aufmerksamkeit verloren. Daher erhält die Alstom-Aktie ein "Gut"-Rating insgesamt.