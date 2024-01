Alstom Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) von Alstom zeigt eine Bewertung von 41,83, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen RSI-Wert von 52 auf, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom beträgt 33, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher auch in dieser Kategorie als neutral.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Alstom in den letzten Tagen überwiegend negativ. Statistische Auswertungen zeigen ebenfalls überwiegend Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Aktienperformance von Alstom in den letzten 12 Monaten zeigt eine Underperformance von -15,28 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.