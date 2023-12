Alstom Aktie: Was passiert jetzt?

Alstom: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Alstom wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Das Ergebnis deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine "Schlecht"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht einer "Neutral"-Wertung. Insgesamt ergibt sich für Alstom in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse hat sich der Aktienkurs von Alstom mit 12,18 EUR um -0,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -42,95 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Alstom in beiden Fällen eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 41,83 Punkten und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 schwankt weniger stark im Vergleich und weist einen Wert von 52,4 auf, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Rating hindeutet.

Im Branchenvergleich erzielte Alstom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -15,28 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Alstom um 15,28 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.