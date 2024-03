Alstom Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Alstom ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten überwiegend positive Themen die Gespräche, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 5 negative und 0 positive Signale, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was insgesamt zu einer "gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Alstom liegt derzeit bei 0,79 Prozent, leicht über dem Branchendurchschnitt von 0%. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alstom beträgt derzeit 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.