Alstom Aktie: Was macht der Markt?

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33,97 liegt Alstom auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alstom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,29 EUR lag. Der letzte Schlusskurs (11,35 EUR) weicht somit um -41,16 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schaut man auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (11,63 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Unterm Strich erhält die Alstom-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,79 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 0). Die Alstom-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche erzielte Alstom in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,28 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,28 Prozent im Branchenvergleich für Alstom. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, und Alstom lag 15,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.