Alstom Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse der Alstom-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,29 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 11,35 EUR weicht somit um -41,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 11,63 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -2,41 Prozent ab, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur Maschinenbranche erzielte Alstom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,28 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielt haben, was zu einer Underperformance von -15,28 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Alstom um 15,28 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zu Alstom. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen angesprochen wurden. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Zudem wurden auf dieser Ebene zwei Handelssignale ermittelt, davon 2 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie von Alstom bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.